Прем'єр Молдови пояснив, чому взяв міністром економіки іноземця

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан пояснив, чому запропонував румунському депутату Клаудіу Несую очолити Міністерство економічного розвитку та цифровізації Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

За словами глави уряду, їхні погляди збігаються, зокрема щодо скорочення бюджетних видатків та податків. Тофан також підтвердив, що обговорював кандидатуру Несуя з главою уряду Румунії Іліє Боложаном під час свого візиту до Бухареста.

"Наші виклики багато в чому пов’язані з досить великим державним сектором, де нам необхідно ще скоротити видатки. І пан Несуй у це вірить. Він виступає за менший уряд, менші бюджетні видатки, нижчі податки, ефективніші та менш численні державні підприємства. Ми вирішили, що, оскільки перед нами стоять такі виклики, потрібно поставити на чолі людину, яка вірить саме в ці речі", – сказав Тофан у програмі Pe față на каналі Moldova 1.

За словами Тофана, оскільки Несуй був міністром економіки Румунії і депутатом румунського парламенту, він допоможе, зокрема, зміцнити відносини з Румунією.

Глава уряду також прокоментував реакцію на висунення Несуя, зокрема питання про те, чому на цю посаду не обрали громадянина Молдови.

Тофан пояснив, що владі складно знаходити людей, готових обіймати важливі державні посади, зокрема міністрів та керівників агентств. За словами прем’єра, на конкурси на такі посади подають небагато заявок.

"Нам дуже складно знаходити людей, тому що вони не хочуть працювати на державу. Раніше, можливо, у державних структурах багато крали або туди приходили з іншими цілями. Зараз я впевнений, що в основному люди, які обіймають важливі державні посади, приходять не красти, а працювати. Ми маємо насамперед бути зацікавлені в економічному успіху Молдови та залучати найкращих людей, яких можемо знайти", – пояснив прем’єр.

Як повідомлялось, напередодні президентка Мая Санду видала указ про надання Клаудіу Несую молдовського громадянства.

Несуй замінить на цій посаді Еуджена Осмокеску, якому запропонують посаду міністра сільського господарства.