Министр сельского хозяйства Молдовы подал в отставку

Министр сельского хозяйства Молдовы Раду Мустяце подал в отставку, премьер-министр Василе Тофан уже принял заявление.

Об этом Тофан сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Тофан заявил, что это было личное решение Мустяце. Он назвал это "ответственным шагом", который "направлен на то, чтобы сохранить доверие общества к правительству и процессу управления страной".

"Я уважаю это решение. Работа министерства сельского хозяйства будет продолжаться без перебоев, а нового министра назначат в кратчайшие сроки", – отметил премьер.

Позже Мустяце сообщил, что решил уйти с должности, поскольку в ближайшее время правительству предстоит провести несколько важных и сложных реформ.

"Чтобы сохранить доверие общества, я счел своим долгом сложить полномочия. Это жест ответственности. Мой профессионализм и добросовестность не должны подвергаться сомнению и подрываться ложной и манипулятивной информацией", – отметил министр.

Как пишет Newsmaker, Мустяце возглавил министерство сельского хозяйства после работы на посту руководителя Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). На протяжении многих лет он работал в сфере безопасности пищевых продуктов и занимал различные руководящие должности в агентстве.

После этого в соцсетях появились фото Мустяце с бывшими членами Демократической партии, которую ранее возглавлял олигарх Влад Плахотнюк. Он назвал информацию о связях с политической силой "фейками и абсурдом".

А Тофан после этого провел беседу с Мустяце 23 июля. Глава правительства заверил, что не намерен увольнять министра, но если выяснится, что Мустяце лжет, то он этого не потерпит.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Кабинета министров во главе с премьер-министром Василе Тофаном; в среду новое правительство принесло присягу.

Подробнее об отставке предыдущего премьера Александру Мунтяну читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как фальшивый диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис.