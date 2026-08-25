Министром экономики Молдовы станет румынский депутат, которому во вторник дали гражданство

Министром экономики Молдовы станет Клаудиу Нэсуй, который в настоящее время является депутатом парламента Румынии: президент Майя Санду во вторник подписала указ о предоставлении ему молдовского гражданства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Как сообщил премьер-министр Василе Тофан, на должность министра экономики правительство предложит Клаудиу Нэсуя.

"Он обладает редким сочетанием основательного экономического образования, опыта работы в частном секторе, политического опыта и непосредственного участия в реализации правительственных реформ", – заявил Тофан.

В 2016 году Нэсуй впервые стал депутатом румынского парламента, а с 2020 по 2021 год занимал должность министра экономики в правительстве Румынии.

Премьер утверждает, что приоритетами нового министра станут дебюрократизация государственного аппарата, решение проблем государственных предприятий, сокращение бюджетных расходов и устранение препятствий на пути развития малых и средних предприятий.

Клаудиу Нэсуй сменит на этом посту Эуджена Осмокеску, которому предложат должность министра сельского хозяйства.

Следует отметить, что президент Майя Санду во вторник издала указ о предоставлении двум гражданам Румынии гражданства Молдовы. Речь идет о Клаудиу Нэсуе и Мариану Шоля, который является единственным гражданином Румынии, воевавшим в 1992 году в вооруженном конфликте на Днестре.

Напомним, правительство Василе Тофана официально приступило к работе 22 июля.

Подробнее об отставке предыдущего премьера Александру Мунтяну читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как поддельный диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис.