В Тегеране ответили на экономическую операцию США против Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединённые Штаты "ничего не добьются" своим раундом экономических санкций против Тегерана и его союзников.

Заявление иранского президента цитирует Euronews, пишет "Европейская правда".

Иранский президент утверждал, что правительство предусмотрело меры на случай новых санкционных ограничений со стороны Вашингтона.

"Наш принцип – понимание и решение проблем путем взаимодействия и переговоров, но в то же время мы будем твердо противостоять экономическому давлению, как мы это делали до сих пор и будем продолжать", – добавил Пезешкиан.

Лидеры Ирана отвергли влияние новых санкционных мер, поскольку уже подвергались многолетним разрушительным санкциям, введенным вскоре после Исламской революции 1979 года.

Переговоры между Ираном и США зашли в тупик из-за спора между сторонами по поводу контроля над стратегически важным Ормузским проливом.

Как сообщалось, 24 августа Соединенные Штаты начали операцию "Экономический изгнанник", направленную против Ирана и его союзников. Эта операция расширяет категории вторичных санкций в отношении организаций и стран, осуществляющих операции с Тегераном.

По данным СМИ, госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил нескольким своим зарубежным коллегам, что Соединённые Штаты не будут наносить новые масштабные удары по Ирану.

Также Государственный департамент США готовится вернуть американских дипломатов в посольства на Ближнем Востоке, которые были эвакуированы до и во время войны с Ираном.