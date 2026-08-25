СМИ: США возвращают своих дипломатов в посольства на Ближнем Востоке после эвакуации

Государственный департамент США готовится вернуть американских дипломатов в посольства на Ближнем Востоке, которые были эвакуированы до и во время войны с Ираном; это свидетельствует о том, что администрация США не ожидает возобновления полномасштабных военных действий против Тегерана.

Об этом говорится во внутренних документах Госдепа, с которыми ознакомилось издание The New York Times, передает "Европейская правда".

Согласно документам, на этой неделе может начаться возвращение сотрудников дипломатической службы и отмена чрезвычайных мер, принятых в дипломатических представительствах США на Ближнем Востоке.

Об этих изменениях также рассказали трое американских чиновников, высказавшихся на условиях анонимности, поскольку не имели полномочий общаться с прессой.

Пополнение дипломатического корпуса должно состояться несмотря на то, что мирные переговоры между США и Ираном зашли в тупик, а администрация Дональда Трампа начала масштабную экономическую операцию против иранского режима.

К посольствам, в которых планируется восстановить полный штат сотрудников, относятся представительства в Израиле, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане, Ираке и Кувейте. Дипломаты, командированные в некоторые из этих стран, из соображений безопасности работали из дома, а не в посольствах.

В своём заявлении Государственный департамент отметил, что "постоянно пересматривает состояние безопасности дипломатических представительств по всему миру" и на этой основе корректирует численность персонала в дипломатических миссиях.

Действующие и бывшие должностные лица Госдепа заявили, что передислокация персонала свидетельствует об ослаблении напряженности, несмотря на зашедшие в тупик переговоры между Соединенными Штатами и Ираном о продлении 60-дневного прекращения огня, срок действия которого истек на прошлой неделе.

Бывшие чиновники предупреждают, что возвращение дипломатов и некоторых членов их семей в регион может сигнализировать о желании администрации Трампа избежать возобновления боевых действий, но не гарантирует длительного мира между странами.

"Возвращение сотрудников посольства не связывает им руки для принятия мер против Ирана в будущем", – сказал Роберт Данин, бывший заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Ближнего Востока.

Напомним, 17 августа президент США Дональд Трамп призвал Иран "поднять белый флаг" и прекратить конфликт с Соединёнными Штатами.

Ранее он заявлял, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединенные Штаты "завершат разгром Ирана".

Также он заверил, что США в настоящее время не ведут и не планируют никаких переговоров с Ираном.