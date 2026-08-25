В США рассказали о деталях экономической операции против Ирана

В понедельник Соединенные Штаты начали операцию "Экономический изгнанник", направленную против Ирана и его союзников.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, заявление которого приводит пресс-служба Минфина, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, эта операция расширяет категории вторичных санкций в отношении организаций и стран, осуществляющих операции с Тегераном, а также вводит новые санкции в ряде жизненно важных секторов иранской экономики, включая цифровые активы, золото, авиацию, технологии и судоходство.

"Наша цель – перерезать каждую экономическую артерию, поддерживающую этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в одиночестве", – заявил Бессент.

"Министерство финансов США выявило каждый узел, каждого посредника и каждую сеть, которые Иран использовал для контрабанды нефти и уклонения от санкций. Начиная с сегодняшнего дня, действия Министерства финансов и других ведомств затянут петлю и заблокируют каждый потенциальный источник доходов, финансирующий КСИР и зловещий иранский режим", – добавил он.

Министр заявил, что любая организация, содействующая отмыванию денег от имени Ирана, "будет исключена из долларовой системы США". При этом большинство вторичных санкций не будут введены немедленно, уточнил Бессент.

"Мы даем каждому возможность исправить свое неправомерное поведение. Зачем мне подрывать мировую финансовую систему? Мы считаем, что важно установить порог и дать людям период на исправление, но они должны знать, что это произойдет очень быстро и что мы настроены серьезно", – пояснил он.

По словам министра, президент США Дональд Трамп звонит мировым лидерам, чтобы те прекратили свое взаимодействие с иранским режимом.

Бессент добавил, что после начала кампании "Экономический изгой" у Ирана теперь есть очень четкий выбор – "полная глобальная изоляция" или "путь возвращения к нормальной жизни с возможностью воссоединения с мировой экономикой".

Напомним, 17 августа президент США Дональд Трамп призвал Иран поднять "белый флаг" и прекратить конфликт с Соединёнными Штатами.

Ранее он заявлял, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединённые Штаты "завершат разгром Ирана".

В Иране ответили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи.

Министр обороны США Пит Хегсет утверждал, что у американских военных достаточно ресурсов для поддержания морской блокады Ирана на неопределенный срок.