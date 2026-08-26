Axios: США больше не планируют новых масштабных операций против Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил нескольким своим зарубежным коллегам, что Соединенные Штаты не будут наносить новых масштабных ударов по Ирану.

Об этом изданию Axios стало известно из собственных источников, пишет "Европейская правда".

Сообщение Рубио, адресованное министрам иностранных дел нескольких стран-союзниц, прозвучало на фоне убеждения США в том, что они способны оказать достаточное давление на Иран с помощью морской блокады.

Источники сообщили, что Рубио изложил текущую политику администрации Трампа в отношении Ирана во время телефонных разговоров с несколькими своими коллегами.

Американские чиновники отмечают, что разминирование большей части Ормузского пролива, а также тот факт, что в последние недели все больше танкеров проходят по южной полосе пролива, существенно снижает влияние Ирана на мировые энергетические рынки.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, возглавляющие переговоры с Ираном, в среду должны посетить Центральное командование Вооруженных сил США для получения брифингов о ситуации на месте событий.

Вместе с тем, по его словам, основное внимание уделяется другим средствам давления, в частности инициативе по санкциям, объявленной на этой неделе.

Американский чиновник отметил, что, хотя Рубио четко дал понять, что США не планируют возвращения к масштабным боевым операциям, он не исключил нанесения ударов в случае, если Иран нанесет удар первым.

Другой американский чиновник отметил, что разминирование ВМС США Ормузского пролива является переломным моментом в войне, который в значительной степени нейтрализует один из главных источников влияния Ирана.

Второй американский чиновник отметил, что, как ожидается, такая политика будет реализовываться по крайней мере до окончания промежуточных выборов, после чего вопрос о новой военной кампании может вновь встать на повестку дня.

Как сообщалось, 24 августа Соединенные Штаты начали операцию "Экономический изгой", направленную против Ирана и его союзников. Эта операция расширяет категории вторичных санкций в отношении организаций и стран, осуществляющих операции с Тегераном.

Государственный департамент США готовится вернуть американских дипломатов в посольства на Ближнем Востоке, которые были эвакуированы до и во время войны с Ираном.