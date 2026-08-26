У Тегерані відповіли на економічну операцію США проти Ірану

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Сполучені Штати "нічого не досягнуть" своїм раундом економічних санкцій проти Тегерана та його союзників.

Заяву іранського президента цитує Euronews, пише "Європейська правда".

Іранський президент стверджував, що уряд передбачив заходи на випадок нових санкційних обмежень від Вашингтона.

"Наш принцип – розуміння та вирішення проблем шляхом взаємодії та переговорів, але водночас ми будемо твердо стояти проти економічного тиску, як ми це робили досі і будемо продовжувати", – додав Пезешкіан.

Лідери Ірану відкинули вплив нових санкційних заходів, оскільки вже зазнали багаторічних руйнівних санкцій, запроваджених невдовзі після Ісламської революції 1979 року.

Переговори між Іраном та США зайшли в глухий кут через суперечку між сторонами щодо контролю над стратегічно важливою Ормузькою протокою.

Як повідомляли, Сполучені Штати 24 серпня розпочали операцію "Економічний вигнанець", спрямовану проти Ірану та його союзників. Ця операція розширює категорії вторинних санкцій щодо організацій та країн, які здійснюють операції з Тегераном.

За даними ЗМІ, держсекретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив кільком своїм закордонним колегам, що Сполучені Штати не здійснюватимуть нових масштабних ударів по Ірану.

Також Державний департамент США готується повернути американських дипломатів до посольств на Близькому Сході, які були евакуйовані до та під час війни з Іраном.