Глава МИД Латвии: Россия хочет заморить мир голодом

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объяснила российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру стремлением заморить мир голодом.

Об этом она в четверг написала в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Браже прокомментировала пост своего украинского коллеги Андрея Сибиги, в котором тот рассказал о последствиях российских авиаударов по Украине в ночь на 27 августа.

"Россия стремится заморить мир голодом. Атаки на зерновую инфраструктуру, порты и морские пути наносят ущерб примерно 400 миллионам человек во всем мире, в частности в некоторых из наиболее уязвимых стран", – написала Браже.

Напомним, в своем посте Сибига призвал партнеров предоставить дополнительные пакеты поддержки в преддверии зимы, а также принять немедленные меры для преодоления последствий российских атак на экспорт зерна из Украины.

Как сообщалось, в ночь на 27 августа, когда РФ осуществляла очередную воздушную атаку на Украину, в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.