Глава МЗС Латвії: Росія хоче заморити світ голодом
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пояснила російські атаки на українську зернову інфраструктуру бажанням заморити світ голодом.
Про це вона у четвер написала в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Браже прокоментувала допис українського колеги Андрія Сибіги, а якому той розповів про наслідки російських повітряних ударів по Україні у ніч проти 27 серпня.
"Росія прагне заморити світ голодом. Атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи завдають шкоди приблизно 400 мільйонам людей у всьому світі, зокрема в деяких із найбільш вразливих країн", – написала Браже.
Нагадаємо, у своєму дописі Сибіга закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими, а також вжити негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України.
Як повідомлялося, у ніч проти 27 серпня, коли РФ здійснювала чергову повітряну атаку на Україну, у національний повітряний простір Молдови залетіли п'ять безпілотників.