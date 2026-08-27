Глава МЗС Латвії: Росія хоче заморити світ голодом

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пояснила російські атаки на українську зернову інфраструктуру бажанням заморити світ голодом.

Про це вона у четвер написала в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Браже прокоментувала допис українського колеги Андрія Сибіги, а якому той розповів про наслідки російських повітряних ударів по Україні у ніч проти 27 серпня.

"Росія прагне заморити світ голодом. Атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи завдають шкоди приблизно 400 мільйонам людей у всьому світі, зокрема в деяких із найбільш вразливих країн", – написала Браже.

Нагадаємо, у своєму дописі Сибіга закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими, а також вжити негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 серпня, коли РФ здійснювала чергову повітряну атаку на Україну, у національний повітряний простір Молдови залетіли п'ять безпілотників.