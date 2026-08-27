Сибига после массированного удара РФ призвал партнеров к дополнительной поддержке перед зимой

Глава МИД Украины Андрей Сибига после масштабного удара РФ по Украине в ночь на 27 августа призвал партнеров предоставить дополнительные пакеты поддержки в преддверии зимы.

Об этом Сибига написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Министр заявил, что РФ атаковала порты, зернохранилища, объекты энергетики, промышленности и другую инфраструктуру с помощью баллистических и гиперзвуковых ракет, а также боевых дронов.

"Это государственный терроризм. Это не проявление силы, а проявление беспомощности. Путин не может и не добьется ничего на поле боя. Вместо этого он делает ставку на терроризирование наших городов, портов и критически важной инфраструктуры. Доказательство тщетности его террора приблизит конец этой войны", – написал министр.

Он заявил, что атаки на зерновую инфраструктуру, порты и морские пути особенно вредны не только для Украины, но и для примерно 400 миллионов человек во всем мире.

"Мы призываем к немедленным действиям для преодоления последствий российских атак на экспорт зерна из Украины: дополнительные маршруты, квоты, оборудование для хранения зерна и совместные усилия по обеспечению свободы судоходства вдоль наших морских путей", – заявил Сибига.

Перед зимой, добавил он, Киев призывает к дополнительным пакетам поддержки для укрепления энергетической устойчивости Украины.

"Мы ценим каждый вклад: средства противовоздушной обороны, генерирующие мощности, оборудование, ресурсы и импорт энергоносителей", – отметил министр.

В ночь на 27 августа Россия нанесла удар баллистическими ракетами, двумя противокорабельными ракетами и 258 ударными дронами, ПВО Украины сбила 233 вражеские цели.

В ночь на 27 августа, когда РФ осуществляла очередную воздушную атаку на Украину, в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.