Пять дронов залетели в Молдову во время воздушной атаки России на Украину

В ночь на 27 августа, когда РФ проводила очередную воздушную атаку на Украину, в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны Молдовы, пишет "Европейская правда".

Первый беспилотник, пересекший государственную границу из Украины в Республику Молдова, был обнаружен летевшим от украинского города Беляевка в направлении посёлка Паланка в 03:56, после чего он немедленно улетел в том же направлении обратно в Украину в 03:57.

Второй дрон был замечен со стороны населенного пункта Старокозаче вблизи населенного пункта Капланы в 03:59. Он исчез из систем мониторинга в 04:10 вблизи села Карагасаны.

Третий беспилотник в 04:09 пересек государственную границу с Украины в направлении населенных пунктов Паланка – Крокмаз – Оланешти – Пуркари – Рашкаецы. Впоследствии, в 04:24, объект исчез с радаров вблизи населенного пункта Первомайск, недалеко от пограничной зоны.

Четвертый дрон пересек государственную границу в 04:16 в направлении населенного пункта Паланка, после чего продолжил движение к населенному пункту Маяки в Украине.

В 05:50 вблизи пункта пропуска "Сейц – Лесовое" дрон пересек границу обеих стран, а в 06:02 двинулся в направлении КПП "Лесовое", покинув воздушное пространство Молдовы.

"Несанкционированные пролеты над воздушным пространством нашей страны произошли в результате воздушных атак Российской Федерации на Украину. Национальные органы власти совместно с партнерами продолжают мониторинг воздушного пространства в целях обеспечения безопасности населения", – заявили в Минобороны Молдовы.

Напомним, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу считает, что частые инциденты с дронами, нарушающими воздушное пространство страны, связаны с приближением выборов в российскую Госдуму.

Между тем президент Молдовы Майя Санду считает, что частые нарушения воздушного пространства её страны российскими беспилотниками связаны с "недостаточной поддержкой Украины для перехвата".