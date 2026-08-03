Власти Сеуты заявили, что в городе остаются до пяти тысяч мигрантов из Марокко

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас в понедельник заявил, что в городе по-прежнему находятся от 3 до 5 тысяч мигрантов из Марокко.

Его заявление приводит El Faro de Ceuta, сообщает "Европейская правда".

Вивас отметил, что текущая ситуация уже не такая, как в четверг и пятницу, когда произошел массовый приток нелегалов в город, хотя и подчеркнул, что для полного восстановления нормальной жизни еще предстоит приложить усилия.

Мэр также добавил, что "территориальная целостность" Испании была "нарушена" в Сеуте из-за "лавины из 80 тысяч человек" – цифры, которая, как он подчеркнул, практически равна общей численности населения автономного города.

В то же время он признал эмоциональное воздействие, которое этот кризис оказал на местных жителей.

"Та тревога, тот страх и то чувство беспомощности, которые пережили жители Сеуты, до сих пор отражаются на нашем настроении", – заявил Вивас.

Одним из главных вызовов миграционного давления, которому продолжает подвергаться Сеута, является помощь несовершеннолетним иностранцам без сопровождения.

По оценкам городских властей, более тысячи детей и подростков в настоящее время находятся под их опекой после массового въезда нелегалов.

Сообщалось, что возвращение нелегалов, которые до сих пор остаются в Сеуте, станет непростой задачей для властей.

Между тем министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что те мигранты, которые заполонили испанскую Сеуту, "до последнего" вернутся в Марокко.

В связи с кризисом в Сеуте Ирландия созвала заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на вторник, 4 августа.

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