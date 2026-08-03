Влада Сеути заявила, що в місті лишається до п’яти тисяч мігрантів з Марокко

Мер Сеути Хуан Хесус Вівас у понеділок заявив, що у місті досі лишаються від 3 до 5 тисяч мігрантів з Марокко.

Його заяву наводить El Faro de Ceuta, повідомляє "Європейська правда".

Вівас зазначив, що поточна ситуація вже не така, як у четвер та п’ятницю, коли відбувся масовий приплив нелегалів до міста, хоча й наголосив, що для повного відновлення нормального життя ще потрібно докласти зусиль.

Мер також додав, що "територіальна цілісність" Іспанії була "порушена" в Сеуті через "лавину з 80 тисяч осіб" – цифру, яка, як він підкреслив, практично дорівнює загальній чисельності населення автономного міста.

Водночас він визнав емоційний вплив, який ця криза справила на місцевих мешканців.

"Та тривога, той страх і те відчуття безпорадності, яке пережили мешканці Сеути, досі залишається відбитком у нашому настрої", – заявив Вівас.

Одним із головних викликів міграційного тиску, якому продовжує піддаватися Сеута, є допомога неповнолітнім іноземцям без супроводу.

За оцінками міської влади, понад тисяча дітей та підлітків наразі перебувають під її опікою після масового прибуття нелегалів.

Повідомляли, що повернення нелегалів, які досі лишаються в Сеуті, буде непростим завданням для влади.

Тим часом міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес пообіцяв, що ті мігранти, які заполонили іспанську Сеуту, "до останнього" повернуться в Марокко.

У зв’язку з кризою в Сеуті Ірландія скликала засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ на вівторок, 4 серпня.

Детальніше читайте у статті: Атака на Іспанію в Африці та в ЄС: як Мадрид ризикує Шенгеном через 50 тисяч мігрантів.