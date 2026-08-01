Совет ЕС по внутренним делам соберется для обсуждения ситуации в Сеуте
Ирландия созывает заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел для обсуждения миграционного кризиса в Сеуте.
Об этом сообщил Михол Мартин, премьер-министр Ирландии, которая председательствует в Совете ЕС, передает "Европейская правда".
Заседание состоится во вторник, 4 августа.
"Как страна, председательствующая в ЕС, Ирландия созовет во вторник заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел под председательством министра юстиции Джима О'Каллагана для обсуждения событий в Сеуте. Мы поддерживаем тесный контакт со всеми государствами-членами и институтами и продолжаем следить за развитием ситуации", – написал Мартин в Х.
Корреспонденту "Европейской правды" сообщили, что заседание состоится в формате видеоконференции.
Как сообщалось, 22 страны ЕС требуют немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.
Напомним, в последние дни десятки тысяч мигрантов попытались массово проникнуть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. Большей части из них удалось прорваться через пограничные заграждения, что вызвало масштабный кризис.
По оценкам властей Сеуты, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел Испании сообщило о более чем 50 тысячах.
Испания задействовала армию для поддержки полиции и гражданской гвардии, а правительство обвинило марокканские силы безопасности в бездействии. Впоследствии власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.
Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Сеуту, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Испании и подчеркнула, что опасные попытки незаконного пересечения границы ЕС должны быть прекращены.