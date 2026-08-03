На улицах Сеуты по-прежнему остаются тысячи нелегальных мигрантов

Несмотря на то, что большинство мигрантов, заполонивших испанскую Сеуту, уже добровольно покинули анклав, на улицах города до сих пор остаются тысячи марокканцев, и их возвращение представляется сложной задачей.

Об этом говорится в публикации The Objective, сообщает "Европейская правда".

Недавнее решение Верховного суда запрещает немедленную высылку. По данным судебных источников, с которыми связались журналисты издания, правительству придется инициировать индивидуальные процедуры высылки, которые затянутся на месяцы.

"Мы рады, что начались возвращения, но в Сеуте пока не восстановлена нормальная ситуация, мы не находимся в нормальном состоянии", – заявил лидер Сеуты Хуан Хесус Вивас.

По его словам, в настоящее время "есть несколько тысяч человек, которых необходимо репатриировать, и в городе царит атмосфера беспокойства и тревоги".

Отмечается, что мигранты прячутся в парках и в местах, где могут остаться незамеченными.

Патрули местной полиции и военных прочесывают Сеуту с целью убедить мигрантов отправиться в обратный путь, но те оказывают сопротивление.

Невозможность осуществить немедленное возвращение означает необходимость начать процедуры репатриации, как это предусмотрено Законом об иностранцах. Высылка не происходит автоматически, поэтому необходимо возбудить административное дело.

Национальная полиция должна установить личность лица, незаконно пребывающего в стране, и составить протокол, о котором должно быть сообщено заинтересованному лицу. Лицо имеет право на адвоката, в большинстве случаев – государственного, в случае невозможности оплатить гонорар.

Решение принимает Делегация правительства Сеуты, которая может наложить штраф или принять решение о высылке. Этот процесс занимает месяцы, поскольку, по данным юридических источников, Управление по делам иностранцев при Делегации правительства Сеуты не располагает достаточным количеством персонала.

Процесс может замедлиться, если пострадавший обжалует решение в суде. Или же процесс может затянуться ещё больше, если человек подаст прошение о предоставлении убежища в Испании. В таком случае процесс репатриации приостанавливается, и высылка может затянуться на два-три года.

По оценкам властей Испании, в Сеуту в последние дни июля незаконно проникли десятки тысяч мигрантов. 31 июля испанские власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

22 страны ЕС обратились к руководству блока с требованием немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута.

В связи с кризисом в Сеуте Ирландия созвала заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на вторник, 4 августа.

Подробнее читайте в статье: Атака на Испанию в Африке и в ЕС: как Мадрид рискует Шенгеном из-за 50 тысяч мигрантов.