В Литве предлагают выделить более 12 млн евро на помощь украинским беженцам

Министерство финансов Литвы подготовило проект постановления, согласно которому Министерству социальной защиты и труда предлагается выделить более 12,2 млн евро для покрытия расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано в проекте постановления, эту сумму предлагается выделить из средств, заимствованных от имени государства.

Основную часть средств – почти 11,94 млн евро – планируется направить на компенсацию расходов, понесенных в апреле–июне этого года. Они будут использованы для различных видов социальной помощи.

Еще 310 тысяч евро предусмотрено на покрытие расходов, которые планируется понести в период с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Согласно проекту, эти средства будут направлены на социальную опеку над несовершеннолетними без сопровождения и детьми, оставшимися без попечения родителей, социальные услуги иностранцам, единовременные выплаты на обустройство, а также компенсацию расходов на обучение детей.

Кроме того, 2,8 тысячи евро планируется выделить на покрытие расходов Агентства по приему и интеграции, связанных с интеграцией лиц, переселяющихся из Украины.

Средства будут выделяться органам местного самоуправления в порядке, установленном министром социальной защиты и труда, с обеспечением контроля за их использованием.

Недавно грузинское правительство продлило до 1 октября 2026 года действие программы финансовой поддержки для граждан Украины и лиц, имеющих право на постоянное проживание в стране и прибывших в Грузию из-за войны.

Также стоит отметить, что в середине июля послы ЕС поддержали продление временной защиты для украинцев с введением нового положения о том, что вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

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