У Литві пропонують виділити понад 12 млн євро на допомогу українським біженцям

Міністерство фінансів Литви підготувало проєкт постанови, згідно з яким Міністерству соціального захисту та праці пропонується виділити понад 12,2 млн євро для покриття витрат, пов’язаних із наданням допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено в проєкті постанови, цю суму пропонується виділити з коштів, запозичених від імені держави.

Основну частину коштів – майже 11,94 млн євро – планується спрямувати на компенсацію витрат, понесених у квітні–червні цього року. Вони будуть використані для різних соціальних допомог.

Ще 310 тисяч євро передбачено на покриття витрат, які планується понести в період з 1 липня по 30 вересня 2026 року.

Згідно з проєктом, ці кошти будуть спрямовані на соціальну опіку над неповнолітніми без супроводу та дітьми, які залишилися без піклування батьків, соціальні послуги іноземцям, одноразові виплати на облаштування, а також компенсацію витрат на навчання дітей.

Крім того, 2,8 тисячі євро планується виділити на покриття витрат Агентства з прийому та інтеграції, пов’язаних з інтеграцією осіб, які переселяються з України.

Кошти будуть виділятися органам місцевого самоврядування в порядку, встановленому міністром соціального захисту та праці, із забезпеченням контролю за їх використанням.

Нещодавно грузинський уряд продовжив до 1 жовтня 2026 року дію програми фінансової підтримки для громадян України та осіб, які мають право на постійне проживання там і прибули до Грузії через війну.

Також варто зазначити, що 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік.

Детальніше читайте у статті: Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців.