Грузия продлила оказание финансовой и медицинской помощи украинцам

Правительство Грузии продлило до 1 октября 2026 года действие программы финансовой поддержки для граждан Украины и лиц, имеющих право на постоянное проживание в стране, которые прибыли в Грузию из-за войны.

Об этом сообщает Sova, пишет "Европейская правда".

Согласно решению, семьи будут по-прежнему получать 300 лари (100 евро) на обеспечение жильем, а каждый получатель – 45 лари (15 евро) ежемесячной помощи. При этом выплата 45 лари будет прекращена со следующего месяца после того, как человек покинет территорию Грузии. Кроме того, выплата 300 лари на жилье будет прекращена семье, если все ее члены выедут из страны.

Соответствующее распоряжение подписал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Выплаты осуществляет Агентство социального обслуживания.

Также правительство продлило до 1 октября 2026 года программу медицинского обслуживания для граждан Украины, прибывших в Грузию в период с 1 февраля 2022 года по 1 октября 2026 года и непрерывно находящихся на территории страны.

Согласно распоряжению, подписанному Кобахидзе, украинские граждане до указанной даты смогут бесплатно пользоваться следующими медицинскими услугами:

вакцинация;

лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, включая обеспечение специализированными лекарствами;

охрана здоровья матери и ребенка, включая дородовое наблюдение и скрининг новорожденных;

услуги в сфере психического здоровья;

лечение сахарного диабета, включая обеспечение лекарствами;

диализ;

лечение пациентов с редкими заболеваниями и тех, кто нуждается в постоянной заместительной терапии;

экстренная медицинская помощь в рамках программы реферального обслуживания, включая роды и экстренную иммунизацию.

Также стоит отметить, что 26 июня Европейская комиссия обнародовала свое предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, еще на год.

Европейский Союз планирует принять решение о статусе украинских беженцев уже в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Подробнее читайте в статье: Уклонистам здесь больше не рады: как ЕС меняет правила предоставления убежища для украинцев.