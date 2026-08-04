У берегов Испании спасли мигрантов, две недели дрейфовавших в Средиземном море

Утром 4 августа служба морского спасения и Гражданская гвардия Испании спасли двух человек магрибского происхождения, которые дрейфовали в Средиземном море у берегов испанской Майорки.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, спасенных мигрантов пришлось доставить в больницу из-за признаков обезвоживания и недоедания.

Спасательная операция состоялась около 3:00 утра, и обоих мигрантов эвакуировали в больницу в Пальме для оказания медицинской помощи.

Судя по их словам, они, вероятно, дрейфовали в море 15 дней.

Эти двое людей рассказали, что на лодке они плыли вместе с еще 17 людьми, которые погибли во время переправы.

Служба морского спасения задействовала свой вертолёт Helimer для обследования прилегающей зоны в поисках пропавших, а также предупредила судоводителей о случившемся.

Сообщалось также, что во время пересечения Ла-Манша загорелась лодка с почти 160 мигрантами на борту.

А в конце июля несколько мигрантов погибли при попытке нелегально пересечь пролив Ла-Манш на небольшой лодке вблизи французского порта Дюнкерк.