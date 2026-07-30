Несколько мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

Несколько мигрантов погибли при попытке нелегально пересечь пролив Ла-Манш на небольшой лодке вблизи французского порта Дюнкерк.

Об этом в четверг сообщила местная администрация, ответственная за район Ла-Манша и Северного моря, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным властей, инцидент произошел во время попытки мигрантов добраться до Великобритании на так называемой "лодке-такси".

В результате погибли три человека.

Ла-Манш остается одним из самых популярных маршрутов для мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию из Франции. Несмотря на опасность таких переправ из-за сильных течений, интенсивного движения судов и нестабильных погодных условий, тысячи людей ежегодно пытаются преодолеть пролив на небольших лодках.

27 апреля французская береговая охрана спасла более сотни мигрантов, которые плыли на лодке, потерпевшей крушение при попытке пересечь Ла-Манш.

В начале мая при попытке пересечь Ла-Манш на небольшой лодке погибли мигранты.