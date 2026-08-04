Біля берегів Іспанії врятували мігрантів, які два тижні дрейфували у Середземному морі

Вранці 4 серпня служба морського порятунку та Цивільна гвардія Іспанії врятували двох осіб магрибського походження, які дрейфували у Середземному морі поблизу берегів іспанської Майорки.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Як зазначено, врятованих мігрантів довелось доправити до лікарні через ознаки зневоднення та недоїдання.

Рятувальна операція відбулася близько 3:00 ранку, і обох мігрантів було евакуйовано до лікарні у Пальмі для надання медичної допомоги.

Судячи з їхніх слів, вони, ймовірно, дрейфували в морі 15 днів.

Ці двоє людей розповіли, що на човні вони подорожували разом із ще 17 особами, які загинули під час переправи.

Служба морського порятунку задіяла свій вертоліт Helimer для обстеження прилеглої зони в пошуках зниклих, а також попередила судноплавців про те, що сталося.

Повідомляли також, що під час перетину Ла-Маншу загорівся човен з майже 160 мігрантами на борту.

А наприкінці липня кілька мігрантів загинули під час спроби нелегально перетнути протоку Ла-Манш на невеликому човні поблизу французького порту Дюнкерк.