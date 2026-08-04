В Ла-Манше загорелась лодка с почти 160 мигрантами на борту

Во время пересечения Ла-Манша загорелась лодка с почти 160 мигрантами на борту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Инцидент произошел около 6:00 по местному времени.

Французская морская служба впоследствии подтвердила, что 157 человек были спасены с лодки.

По данным французской морской префектуры, отвечающей за Ла-Манш и Северное море, за несколько часов до этого с той же лодки были спасены еще пять человек.

Морская префектура сообщила, что двигатель лодки загорелся во время попытки переправы во вторник утром, что привело к "очень быстрому" ухудшению его состояния, когда он находился во французской зоне поисково-спасательных операций в Ла-Манше.

На место происшествия были задействованы многочисленные ресурсы, в частности французские суда, вертолёт ВМС Франции, суда британской пограничной службы и спасатели.

Всех спасённых после обеда должны высадить в Булонь-сюр-Мер во Франции.

Отмечается, что 30 человек были подняты на борт спасательного корабля ВМС Франции, 73 – на борт другого французского поисково-спасательного судна, а 54 – на британские суда.

В понедельник, 3 августа, лидер Reform UK Найджел Фарадж заявил, что в случае победы на выборах его партия остановит поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство раскритиковало такие планы ультраправых.