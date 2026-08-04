Посол Германии, завершающий работу в Украине, попрощался перед отъездом из Киева

Посол Германии Хайко Томс, завершающий свою работу в Украине, попрощался с украинцами перед отъездом.

Как сообщает "Европейская правда", его видеообращение было размещено на страницах посольства.

Томс записал обращение с Андреевского спуска и отметил, что вторник – его последний день в Киеве в качестве посла Германии в Украине.

"Для меня это очень эмоциональный момент. Служба в Украине стала самым значимым и ценным опытом в моей карьере. Я убежден, что Украина победит в этой войне. Во многих смыслах – уже победила", – отметил он.

Посол говорит, что хорошо запомнил прошлую "самую холодную и самую длинную зиму", которую украинцам пришлось пережить под обстрелами, с отключениями света, иногда – без отопления.

"Я знаю, насколько невероятно сильны украинцы. Я очень горжусь тем, что Германия сейчас является крупнейшим финансовым и военным донором Украины. Мы будем делать еще больше для ПВО, мы будем делать больше в каждом аспекте двустороннего сотрудничества", – пообещал Томс.

"Я буду очень скучать по Украине, я оставляю здесь большую часть своего сердца. Я буду скучать по киевской атмосфере, энергии и позитиву этого города, по яркой культурной жизни и моим прогулкам по Пейзажной аллее и кофе на Ярославовом валу. Я буду скучать по замечательным городам – Одессе, Львову и бескрайнему небу за городом", – добавил он.

Посол также отметил украинскую еду, фрукты и овощи, "особенно помидоры, вкус которых – как нигде больше".

"Но прежде всего я буду скучать по вам, замечательный украинский народ. Хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство и доброту… И больше всего благодарю Вооруженные силы Украины за борьбу и самопожертвование. Мы вам очень обязаны", – отметил Томс.

Ожидается, что Томс возглавит посольство Германии в Испании.

Хайко Томс приступил к работе в Украине лишь в прошлом году, после того как немецкое правительство назначило Мартина Йегера, бывшего послом в Киеве, на должность главы Федеральной разведывательной службы (BND).

Издание Spiegel сообщало, что на смену Томсу на посту посла в Украине избрали дипломата Бориса Руге из штаб-квартиры НАТО.

Читайте майское интервью Хайко Томса "Европейской правде".