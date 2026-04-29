СМИ: правительство Германии выбрало на должность посла в Киеве топ-чиновника из НАТО

Правительство Германии в среду должно принять решение о переводе дипломата Бориса Руге из штаб-квартиры НАТО на должность посла в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно Spiegel.

Борис Руге, который сейчас занимает должность помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, по информации издания, станет новым послом Германии в Киеве.

Утверждение правительством на заседании в среду считается формальностью.

Борис Руге занял должность помощника генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности в сентябре 2023 года. Он возглавляет группу, ответственную за политические вопросы в рамках Международного секретариата НАТО, в частности за партнерские отношения, расширение Альянса, политику в отношении России, а также контроль над вооружениями.

До работы в Брюсселе 64-летний дипломат, среди прочего, был заместителем председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посланником в посольстве в Вашингтоне, а также послом в Эр-Рияде.

Начав дипломатическую карьеру в 1989 году, Руге значительную часть своей карьеры посвятил вопросам политики безопасности и стабилизации. Он работал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время воздушной кампании в Косове.

Позже он занимал должность главного политического советника двух командующих Сил НАТО в Косове, а также возглавлял политический департамент в офисе высокого представителя в Боснии и Герцеговине.

Должность в Киеве стала вакантной довольно неожиданно, после того как в феврале стало известно о переводе посла Хайко Томса в Мадрид.

Томс занял эту должность в Украине лишь прошлым летом по просьбе главы МИД Йоханна Вадефуля – после того как правительство Германии назначило Мартина Йегера на должность главы Федеральной разведывательной службы.

Как уже сообщило издание несколько дней назад, должность заместителя посла в украинской столице также нужно заполнить: нынешний временный поверенный в делах и руководитель экономического отдела представительства Максимилиан Раш должен стать новым вице-президентом Федеральной разведывательной службы. Раш считается предпочтительным кандидатом руководителя службы Мартина Йегера.

