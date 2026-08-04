Посол Німеччини, який завершує роботу в Україні, попрощався перед від'їздом з Києва

Посол Німеччини Гайко Томс, який завершує роботу в Україні, попрощався з українцями перед від’їздом.

Як повідомляє "Європейська правда", його відеозвернення виклали на сторінках посольства.

Томс записав звернення з Андріївського узвозу та зазначив, що вівторок – його останній день у Києві як посла Німеччини в Україні.

"Для мене це дуже емоційний момент. Служба в Україні стала найбільш значущим і цінним досвідом у моїй кар’єрі. Я переконаний, що Україна переможе у цій війні. У багатьох сенсах – вже перемогла", – зазначив він.

Посол каже, що добре запам’ятав попередню "найхолоднішу і найдовшу зиму", яку українцям довелося проходити під обстрілами, з відключеннями світла, іноді – без опалення.

"Я знаю, наскільки неймовірно сильними є українці. Я дуже пишаюся тим, що Німеччина зараз є найбільшим фінансовим і військовим донором України. Ми будемо робити ще більше для ППО, ми будемо робити більше у кожному аспекті двосторонньої співпраці", – пообіцяв Гайко Томс.

"Я дуже сумуватиму за Україною, я залишаю тут велику частину свого серця. Я сумуватиму за київською атмосферою, енергією і позитивом цього міста, за яскравим мистецьким життям та моїми прогулянками Пейзажною алеєю і кавою на Ярославовому валу. Я сумуватиму за чудовими містами – Одесою, Львовом і безкраїм небом поза містом", – додав він.

Посол відзначив також українську їжу, фрукти та овочі, "особливо помідори, смак яких – як ніде в іншому місці".

"Але передусім я сумуватиму за вами, чудовий український народе. Хочу подякувати вам за вашу гостинність і доброту… І найбільше дякую Збройним силам України за боротьбу і самопожертву. Ми вам дуже зобов’язані", – зазначив Гайко Томс.

Очікується, що Томс очолить посольство Німеччини в Іспанії.

Гайко Томс розпочав роботу в Україні лише минулого року, після того, як німецький уряд призначив Мартіна Єгера, який був послом у Києві, на посаду голови Федеральної розвідувальної служби (BND).

Видання Spiegel повідомляло, що на заміну Томсу на посаді посла в Україні обрали дипломата Бориса Руге зі штаб-квартири НАТО.

Читайте травневе інтерв’ю Гайко Томса "Європейській правді".