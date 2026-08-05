Посол ЕС о ночном обстреле: "Россия пытается сломать Киев"

Посол ЕС Катарина Матернова опубликовала подробный пост с информацией о ночных ударах РФ по Киеву и пригороду, отметив, что новая регулярность баллистических атак изматывает украинцев и напоминает попытку "сломать Киев".

Как сообщает "Европейская правда", пост опубликован в её социальных сетях.

Матернова рассказала подписчикам, что основной целью ночного удара РФ вновь стали Киев и пригород, что РФ применила более 30 баллистических и гиперзвуковых ракет, за которыми последовали реактивные "Шахеды".

"Ни одну из баллистических ракет не сбили. Украине крайне нужны перехватчики типа Patriot – единственное, что может защитить от баллистических ракет. Последствия – ужасающие. В Киеве и области погибли как минимум 15 человек и более 50 ранены. В Броварах российская баллистическая ракета убила восемь человек, ожидавших поезд. Уничтожен сортировочный терминал "Новой почты". Сгорели дома, люди потеряли все за одну ночь", – рассказала она.

"Россия пытается сломать Киев. Обстрелы сейчас происходят так часто, что у людей нет времени выдохнуть между ними", – отметила посол.

Матернова вспомнила о молодой коллеге из представительства ЕС, которая готовится к свадьбе в сентябре на фоне воздушных тревог и "надеется, что к утру её дом ещё будет целым".

"Никто не должен так готовиться к самому счастливому дню в своей жизни. Война не должна становиться "нормой"! Мы уже теряем способность осознать, насколько ненормально то, что целое поколение учится строить будущее под звуки тревог", – подчеркивает посол.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после ночного обстрела напомнил о необходимости оказывать давление на Россию с помощью санкций.

По информации FT, президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в его просьбе о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков к системе Patriot, объясняя это собственными потребностями США на Ближнем Востоке.

При этом глава Пентагона назвал "фейками" сообщения американских СМИ о том, что война против Ирана сильно истощила эти запасы.