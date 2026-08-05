Глава Пентагона отрицает, что у США заканчиваются запасы ракет

Глава Пентагона Пит Хегсет опровергает появившиеся в СМИ сообщения о том, что у американских вооруженных сил заканчиваются запасы ключевых ракет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Х.

В своем посте он привел кадр телеканала CNN с титром, в котором говорилось, что, по данным источников, военные США израсходовали около 80% имеющихся запасов ключевой системы ПВО THAAD.

"Этот титр не соответствует действительности, CNN. Вам должно быть стыдно. Мы еще недостаточно ненавидим СМИ, распространяющие фейковые новости", – отметил Хегсет.

Недавно армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму до $58,6 млрд на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Также сообщалось, что в июле администрация Трампа обратилась к Конгрессу с запросом на выделение $87,6 млрд на "неотложные нужды", преимущественно – на расходы, связанные с кампанией против Ирана.

Тогда посол США в ООН Майк Уолтц заверил, что Соединенные Штаты "имеют все необходимое" для ведения военной кампании против Ирана, несмотря на сообщения о нехватке определенных видов вооружения.