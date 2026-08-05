Посол ЄС про нічний обстріл: "Росія намагається зламати Київ" 

Посол ЄС Катаріна Матернова опублікувала розлогий допис з деталями нічних ударів РФ по Києву та передмістях, наголошуючи, що нова регулярність балістичних атак виснажує українців і схожа на спробу "зламати Київ".

Як повідомляє "Європейська правда", допис з’явився у її соцмережах.

Матернова розповіла підписникам, що основною ціллю нічного удару РФ знову стали Київ та передмістя, що РФ застосувала понад 30 балістичних та гіперзвукових ракет, за якими полетіли реактивні "Шахеди".

"Жодну з балістичних ракет не збили. Україні вкрай потрібні перехоплювачі до Patriot – єдине, що є захистом від балістики. Наслідки – жахливі. У Києві та області щонайменш 15 людей загинули і понад 50 поранені. У Броварах російська балістична ракета вбила вісім людей, які чекали на поїзд. Знищено сортувальний термінал "Нової пошти". Згоріли домівки, люди втратили все за одну ніч", – розповіла вона.

"Росія намагається зламати Київ. Обстріли зараз стаються так часто, що у людей немає часу видихнути між ними", – зазначила посол.

Матернова згадала про молоду колегу з представництва ЄС, яка готується до весілля у вересні поміж повітряними тривогами і "сподівається, що її дім на ранок ще буде цілим".

"Ніхто не мав би так готуватися до найщасливішого дня у своєму житті. Війна не має ставати "нормальністю"! Ми вже втрачаємо спроможність визнати, наскільки ненормальним є те, що ціле покоління вчиться будувати майбутнє під тривоги", – наголошує посол.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нічного обстрілу нагадав про необхідність тиснути на Росію за допомогою санкцій.

За інформацією FT, президент США Дональд Трамп відмовив Зеленському на його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot, пояснюючи це власними потребами США на Близькому Сході.

При цьому очільник Пентагону назвав "фейками" повідомлення американських ЗМІ про те, що війна проти Ірану дуже виснажила ці запаси.