Глава МИД Италии осудил ночной удар РФ по Киеву и пригороду

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни осудил ночной обстрел Киева и пригородов со стороны России, отметив, что это привело к гибели мирных жителей.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своём X.

Таяни выразил соболезнования семьям погибших украинцев и всему украинскому народу в связи с событиями прошлой ночи.

Condanno con la massima fermezza il nuovo attacco missilistico russo contro la popolazione di Kyiv, che ha provocato ancora morti e feriti innocenti. Colpire i civili e le aree urbane con missili balistici e droni rappresenta una grave violazione del diritto internazionale ed è… – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 5, 2026

"Самым решительным образом осуждаю последнюю российскую ракетную атаку против жителей Киева, которая вновь привела к гибели и ранениям ни в чем не повинных гражданских лиц. Удары по гражданскому населению и городской застройке с помощью баллистических ракет и дронов – это серьезное нарушение международного права и это недопустимо", – подчеркнул он.

"Италия подтверждает свою поддержку Украины и продолжит работать вместе с европейскими и другими партнерами над достижением справедливого и прочного мира", – добавил глава МИД Италии.

Министр иностранных дел Латвии, которая провела ночь в Киеве, рассказала, что провела ночь в укрытии, и выразила соболезнования украинцам, которые этой ночью потеряли своих близких.

Посол ЕС заявила, что Россия постоянными баллистическими ударами пытается сломить Киев и что эта реальность не должна "нормализоваться".