Глава МИД Латвии провела ночь в укрытии во время российской атаки на Киев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже провела некоторое время в укрытии во время массированного авиаудара России по Киеву в ночь на 5 августа.

Об этом она рассказала на совместной с главой МИД Андреем Сибигой пресс-конференции, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время пресс-конференции Браже выразила соболезнования семьям тех, кто потерял близких во время массированного российского удара по Киеву.

"Мы тоже прятались в бомбоубежище здесь, в Киеве. Это был не первый раз и, к сожалению, не последний", – сказала она.

Браже подчеркнула, что, несмотря на то, что "россияне могут выбивать окна, могут разрушать здания", они "никогда не смогут разрушить Украину или ее дух".

"Они не способны сломить украинцев. И это – самый важный вывод, который стоит сделать из этого визита и всех этих обсуждений", – подчеркнула глава МИД Латвии.

В ночь на 5 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киевскую область с применением баллистических ракет и ударных беспилотников. По последним данным, в результате атаки погибли 17 человек, ещё 44 пострадали.

На фоне этого Сибига напомнил о необходимости оказывать давление на Россию с помощью санкций.