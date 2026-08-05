Укр Рус Eng

Глава МЗС Італії засудив нічний удар РФ по Києву і передмістях

Новини — Середа, 5 серпня 2026, 13:57 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив нічний обстріл Росією Києва та передмість, наголошуючи, що це призвело до загибелі цивільних.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Таяні висловив співчуття родинам загиблих українців та загалом українському народу через події минулої ночі.

"Найрішучіше засуджую останню російську ракету атаку проти киян, яка знову спричинила смерті й поранення невинних цивільних. Бити по цивільних і по міській забудові балістичними ракетами й дронами – це серйозне порушення міжнародного права і це неприйнятно", – наголосив він. 

"Італія підтверджує підтримку України і продовжить працювати разом з європейськими та іншими партнерами над досягненням справедливого й тривалого миру", – додав очільник МЗС Італії. 

Міністерка закордонних справ Латвії, яка ночувала у Києві, розповіла, що провела ніч в укритті, та висловила співчуття українцям, які цієї ночі втратили своїх близьких.

Посол ЄС заявила, що Росія постійними балістичними ударами намагається зламати Київ і що ця реальність не має "нормалізуватися".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Війна з РФ
Реклама: