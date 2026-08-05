Глава МЗС Італії засудив нічний удар РФ по Києву і передмістях

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив нічний обстріл Росією Києва та передмість, наголошуючи, що це призвело до загибелі цивільних.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Таяні висловив співчуття родинам загиблих українців та загалом українському народу через події минулої ночі.

Condanno con la massima fermezza il nuovo attacco missilistico russo contro la popolazione di Kyiv, che ha provocato ancora morti e feriti innocenti. Colpire i civili e le aree urbane con missili balistici e droni rappresenta una grave violazione del diritto internazionale ed è… – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 5, 2026

"Найрішучіше засуджую останню російську ракету атаку проти киян, яка знову спричинила смерті й поранення невинних цивільних. Бити по цивільних і по міській забудові балістичними ракетами й дронами – це серйозне порушення міжнародного права і це неприйнятно", – наголосив він.

"Італія підтверджує підтримку України і продовжить працювати разом з європейськими та іншими партнерами над досягненням справедливого й тривалого миру", – додав очільник МЗС Італії.

Міністерка закордонних справ Латвії, яка ночувала у Києві, розповіла, що провела ніч в укритті, та висловила співчуття українцям, які цієї ночі втратили своїх близьких.

Посол ЄС заявила, що Росія постійними балістичними ударами намагається зламати Київ і що ця реальність не має "нормалізуватися".