Зеленский: Украина готова не наносить удары по энергетике РФ, если Россия поступит так же

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить достижение договоренности с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

Об этом он сообщил вечером 14 сентября в соцсетях, передает "Европейская правда".

Такому заявлению Зеленского предшествовало утверждение его американского визави Дональда Трампа о том, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики, а также о том, что Россия якобы "согласилась поступать так же".

Зеленский заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

"Продовольствие, энергетика и другие элементы, обеспечивающие базовые условия жизни, должны находиться под защитой, а российские удары направлены прежде всего против этого (...) Украина не уверена, что у России есть желание соблюдать какую-либо договоренность", – отметил он.

Украинский президент подчеркнул: если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по электросетям, энергетическим объектам, критической инфраструктуре, транспортировке продовольствия – то Украина "готова обеспечить соответствующее отсутствие ударов".

"Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на это время ослабление напряжения в отношении бензина и дизеля. Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг в отношении критической инфраструктуры может стать первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики", – добавил Зеленский.

Накануне Трамп заявил, что призвал президента Украины прекратить удары по российскому дизельному топливу.

Что примечательно: ещё в начале июля Трамп во время публичной части встречи с Зеленским отметил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.

На прошлой неделе Трамп заявил, что у него состоялся "замечательный" разговор с правителем России Владимиром Путиным и что российский лидер хочет заключить соглашение, чтобы положить конец войне в Украине.

Подробнее о том, о чём договорились представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задания от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.