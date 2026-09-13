Трамп обвинил Украину в дефиците дизельного топлива из-за её ударов по РФ

В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту.

Об этом он сказал в кулуарах турнира Irish Open в Ирландии, который проходит в его клубе Doonbeg, передает "Европейская правда".

Трампа спросили, разговаривал ли он с Зеленским после своего недавнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

После этого Трамп призвал Зеленского прекратить удары по России.

"Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить уничтожать запасы дизельного топлива в России", – сказал Трамп.

"Пусть он атакует цели, но не дизельное топливо, потому что это вызывает дефицит дизельного топлива", – заявил он.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в начале июля во время публичной части встречи с президентом Владимиром Зеленским отметил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.

На этой неделе Трамп заявил, что в начале недели у него состоялся "прекрасный" разговор с правителем России Владимиром Путиным и что российский лидер хочет заключить соглашение, чтобы положить конец войне в Украине.

Подробнее о том, о чём договорились представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.