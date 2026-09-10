Трамп вновь заявляет, что Путин хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в начале недели у него состоялся "прекрасный" разговор с лидером России Владимиром Путиным и что российский лидер хочет заключить соглашение, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трамп пообщался по телефону с Путиным во вторник, вскоре после того, как специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вернулись из дипломатического визита в Москву и Киев. Эта пара, отвечающая за большинство основных мирных переговоров от имени США, обсудила возможные предложения по прекращению войны.

"Он (Путин) хочет заключить соглашение, и если (президент Украины Владимир) Зеленский тоже хочет заключить соглашение, это было бы очень хорошо", – сказал Трамп журналистам перед тем, как сесть на борт самолета Air Force One, направлявшегося в Даллас на Национальный съезд Республиканской партии.

Несмотря на переговорные усилия и заявления Трампа, представители разведки в США, Украине и по всей Европе продолжают сомневаться, что Путин серьезно заинтересован в прекращении войны.

"Причиной задержки являются два человека, которые ненавидят друг друга", – сказал Трамп журналистам, имея в виду Путина и Зеленского.

"Я думаю, что прежде всего это два человека, которые ненавидят друг друга", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным якобы заявил о целесообразности скорейшего прекращения "конфликта" с Украиной для полного восстановления отношений между США и Россией.

Ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с Путиным снова, но только тогда, когда Россия и Украина смогут достичь заключения мирного соглашения.

Подробнее о том, о чем договаривались представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.