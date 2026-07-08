Трамп об ударах по российским НПЗ: это эскалация, способная привести к окончанию войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские дальнобойные удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".

Сначала Трамп предоставил слово госсекретарю Марко Рубио, когда зашел разговор об украинских дальнобойных ударах.

Рубио отметил, что именно это изменило динамику войны.

"Именно эта динамика изменила ход войны в последние месяцы. Россиянам стало трудно защищать свое воздушное пространство. Это создает сейчас пространство для переговоров с целью завершения войны", – сказал он.

"Но это также эскалация, которая может привести к окончанию войны", – заявил Трамп.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте высоко оценил дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и обратил внимание на то, что президент США признал это.

В свою очередь Эстония призвала европейских союзников проявить больше "стратегического терпения" и усилить давление на Россию на фоне того, как Украина наносит все более болезненные удары по российской территории.