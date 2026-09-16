Президент Литвы созывает Госсовет по обороне: говорить об усилении ПВО

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду созывает заседание Государственного совета по вопросам обороны для обсуждения вопросов укрепления противовоздушной обороны на фоне инцидентов с дронами, нарушающими воздушное пространство страны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Накануне заседания советник президента Дейвидас Матулёнис отметил, что оно было запланировано заранее и не связано с недавними инцидентами в воздушном пространстве Литвы.

По его словам, главным вопросом станет оценка прогресса в укреплении ПВО, анализ уже проделанной работы и достаточности имеющихся ресурсов.

По словам другого советника президента Ридаса Ясюлёниса, также будут обсуждаться общая ситуация с безопасностью, исполнение оборонного бюджета и ход закупок боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Комитеты Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны (КНБО), а также по иностранным делам обсудят ситуацию в сфере безопасности и геополитики.

Председатель КНБО, социал-демократ Римантас Синкявичюс сообщил накануне заседания, что в первую очередь планируется обсудить безопасность воздушного пространства.

На закрытом заседании также будет обсуждаться визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву в конце августа.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, залетевший с территории Беларуси.

На месте падения беспилотника обнаружили взрывное устройство – его обезвредили саперы.

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва направит ноту Беларуси по этому поводу.