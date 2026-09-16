Президент Литви скликає засідання Держради з питань оборони: говорити про посилення ППО

Президент Литви Гітанас Науседа у середу скликає засідання Державної ради з питань оборони для обговорення питань посилення протиповітряної оборони на тлі інцидентів з дронами, що порушують повітряний простір країни.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Напередодні засідання радник президента Дейвідас Матульоніс зазначив, що воно було заплановане заздалегідь і не пов’язане з нещодавніми інцидентами в повітряному просторі Литви.

За його словами, головним питанням стане оцінка прогресу в посиленні ППО, аналіз вже виконаної роботи та достатності наявних ресурсів.

За словами іншого радника президента Рідаса Ясюльоніса, також обговорюватимуться загальна ситуація з безпекою, виконання оборонного бюджету та хід закупівель бойових машин піхоти й бронетранспортерів.

Комітети Сейму з питань національної безпеки та оборони (КНБО), а також із закордонних справ обговорять ситуацію у сфері безпеки та геополітики.

Голова КНБО, соціал-демократ Рімантас Сінкявічюс повідомив напередодні засідання, що в першу чергу планується обговорити безпеку повітряного простору.

На закритому засіданні також йтиметься про візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви наприкінці серпня.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів з території Білорусі.

На місці падіння безпілотника виявили вибуховий пристрій – його знешкодили сапери.

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва надішле ноту Білорусі з цього приводу.