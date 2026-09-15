Литва направит Беларуси ноту в связи с инцидентом с дроном

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва направит ноту Беларуси и проведёт консультации с союзниками по поводу инцидента с дроном в ночь на 15 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Речь идет об инциденте, произошедшем в Литве во вторник ночью, в ходе которого истребители НАТО сбили беспилотный летательный аппарат.

"Во всех случаях нарушения воздушного пространства мы получаем отчет от ВВС: когда, где, местоположение, координаты, что произошло; во всех случаях мы готовим ноту и во всех случаях передаем ее стране, из которой, скажем, влетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси", – заявил во вторник журналистам в Сейме глава литовской дипломатии.

"Когда будет проведено расследование и на основе обломков выяснится, чей именно это дрон, тогда мы будем принимать дальнейшие меры с учетом этих данных", – подчеркнул он.

По словам Будриса, Литва проинформировала своих союзников об этом инциденте и намерена проконсультироваться с ними и обсудить ситуацию с безопасностью.

Министр поблагодарил итальянских пилотов, выполняющих миссию НАТО по противовоздушной обороне, за успешную операцию по сбиванию дрона во вторник ночью и отметил, что такие инциденты вызваны интенсивностью военных операций.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

Польша поднимала в воздух истребители из-за российских реактивных дронов над западом Украины, а Румыния – из-за нескольких беспилотников недалеко от границы с Украиной. В обоих случаях нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.