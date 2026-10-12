Забастовка в Бельгии частично парализовала работу госсектора

В понедельник государственный сектор Бельгии был частично парализован, поскольку профсоюзы устроили второй день общенациональной забастовки против запланированных правительством сокращений бюджета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Забастовка в понедельник стала продолжением первой массовой акции протеста, в которой в пятницу в Брюсселе приняли участие тысячи демонстрантов и которая завершилась столкновениями небольшой группы людей с полицией.

Хотя в понедельник в Брюсселе не планировалось никаких масштабных демонстраций, забастовка парализовала работу ключевых государственных служб по всей Бельгии.

Железнодорожный транспорт, общественный транспорт, государственное телевидение и школы – все эти сферы ощутили на себе влияние забастовщиков, выступающих против планов правительства сократить бюджетные расходы.

В выходные канцелярия премьер-министра сообщила, что партнеры по коалиции не смогли прийти к соглашению по новому бюджету, что вынудило главу правительства Барта де Вевера отменить запланированное на вторник обращение к парламенту с докладом о положении дел в стране, пока переговоры продолжаются.

В четверг де Вевер заявил, что сейчас необходимы болезненные бюджетные меры, чтобы предотвратить угрозу роста долга. Бельгийские СМИ сообщили, что заключение бюджетного соглашения может быть отложено до конца октября или начала ноября, а затянувшийся тупик может поставить под угрозу сплоченность коалиции.

Напомним, в пятницу в Брюсселе марш членов профсоюзов в рамках общенациональной забастовки против запланированных правительством сокращений бюджета, к которому присоединились сотни студентов, перерос в столкновения с полицией.

На прошлой неделе сотни студентов вышли на улицы бельгийского Льежа, протестуя против проблем во франкоязычной системе образования.