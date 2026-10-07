В Бельгии сотни студентов вышли на протесты, более 100 человек задержали

Сотни студентов вышли на улицы бельгийского Льежа, протестуя против проблем во франкоязычной системе образования – за последние несколько дней, по данным местных СМИ, полиция задержала 107 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Местные власти пока не подтвердили количество задержанных. По данным агентства Belga, задержания связаны с повреждением имущества и поджогами.

фото: RTBF

Студенты протестуют из-за роста стоимости обучения, переполненных аудиторий и трудностей с доступом к учебным материалам. На плакатах участников акций были, в частности, лозунги: "Это беспорядок, мы боремся за право, а не за привилегию" и "Я выбрал образование, а не „Голодные игры"".

Протесты проходят на фоне июньских столкновений между протестующими и полицией в Брюсселе из-за образовательной реформы. В частности, речь идет о повышении платы за обучение для большинства студентов франкоязычного сообщества Бельгии – с 835 до 1194 евро.

В последние дни в соцсетях распространялись видео из Льежа, на которых видны разбитые стекла, пожары и сотни преимущественно молодых протестующих. На других кадрах видно, как полиция перекрывает дороги.

Некоторые студенты рассказали, что поддерживают контакт с французскими старшеклассниками, устроившими массовые акции протеста.

Напомним, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды и до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.

По данным Министерства внутренних дел, во вторник, 6 октября, в ходе акций протеста старшеклассников во Франции было задержано 488 человек.