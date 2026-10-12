Страйк у Бельгії частково паралізував роботу державного сектора

У понеділок державний сектор Бельгії був частково паралізований, оскільки профспілки влаштували другий день загальнонаціонального страйку проти запланованих урядом бюджетних скорочень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Страйк у понеділок став продовженням першої масової акції протесту, в якій у п’ятницю в Брюсселі взяли участь тисячі демонстрантів, і яка завершилася сутичками невеликої групи людей із поліцією.

Хоча у понеділок у Брюсселі не планувалося жодних масштабних демонстрацій, страйк паралізував роботу ключових державних служб по всій Бельгії.

Залізничний транспорт, громадський транспорт, державне телебачення та школи – усі ці сфери зазнали впливу страйкарів проти планів уряду скоротити бюджетні видатки.

У вихідні канцелярія прем’єр-міністра повідомила, що партнери по коаліції не змогли дійти згоди щодо нового бюджету, що змусило главу уряду Барта де Вевера скасувати заплановане на вівторок звернення до парламенту з доповіддю про стан справ у країні, поки переговори тривають.

У четвер де Вевер заявив, що зараз необхідні болючі бюджетні заходи, щоб запобігти загрозі зростання боргу. Бельгійські ЗМІ повідомили, що укладення бюджетної угоди може бути відкладено до кінця жовтня або початку листопада, а тривалий глухий кут може поставити під загрозу згуртованість коаліції.

Нагадаємо, у п’ятницю в Брюсселі марш членів профспілок у рамках загальнонаціонального страйку проти запланованих урядом скорочень бюджету, до якого приєднались сотні студентів, переріс у сутички з поліцією.

Минулого тижня сотні студентів вийшли на вулиці бельгійського Льєжа, протестуючи проти проблем у франкомовній системі освіти.