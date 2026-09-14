Министр обороны Польши: всё больше указывает на то, что россияне потеряли новую модель "Герберы"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поделился фотографией найденного ранее в этот день российского дрона, отметив, что речь идёт о новой модели "Герберы".

Соответствующий пост он разместил в X, передает "Европейская правда".

Министр призвал проявлять особую осторожность в комментариях и анализах.

"Мы узнаем всё больше о дроне, перехваченном вблизи Ярославца. Рекомендую проявлять особую осторожность в комментариях и анализах. На фотографии – именно этот объект. Все больше данных указывает на то, что россияне, вероятно, потеряли новую модель дрона типа "Гербера", – написал Косиняк-Камыш.

Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca. Zalecam wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach. Na zdjęciu właściwy obiekt. Coraz wiecej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. pic.twitter.com/EuSC6sTPuJ – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 14, 2026

Ранее Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что недалеко от пляжа в Западно-Поморском воеводстве Польши из воды подняли дрон российского происхождения.

Региональные польские СМИ поделились видео с найденным в Балтийском море беспилотником российского происхождения.