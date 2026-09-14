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Министр обороны Польши: всё больше указывает на то, что россияне потеряли новую модель "Герберы"

Новости — Понедельник, 14 сентября 2026, 18:30 — Иванна Костина

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поделился фотографией найденного ранее в этот день российского дрона, отметив, что речь идёт о новой модели "Герберы".

Соответствующий пост он разместил в X, передает "Европейская правда".

Министр призвал проявлять особую осторожность в комментариях и анализах.

"Мы узнаем всё больше о дроне, перехваченном вблизи Ярославца. Рекомендую проявлять особую осторожность в комментариях и анализах. На фотографии – именно этот объект. Все больше данных указывает на то, что россияне, вероятно, потеряли новую модель дрона типа "Гербера", – написал Косиняк-Камыш.

Ранее Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что недалеко от пляжа в Западно-Поморском воеводстве Польши из воды подняли дрон российского происхождения.

Региональные польские СМИ поделились видео с найденным в Балтийском море беспилотником российского происхождения.

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