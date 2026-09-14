У берегов Польши подняли из воды российский дрон

Недалеко от пляжа в Западно-Поморском воеводстве Польши из воды извлекли дрон российского происхождения.

Об этом в X сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает "Европейская правда".

Дрон нашли на следующий день после того, как премьер Дональд Туск заявил, что эскалация действий России стала фактом и нельзя исключать серьёзных атак на территории Польши.

"В районе пляжа в поселке Русиново недалеко от Ярославца военные обнаружили и подняли из вод Балтийского моря дрон. Предварительный осмотр показывает, что это военный беспилотник российского происхождения", – написал Косиняк-Камыш.

По его словам, на месте находки службы проводят мероприятия по обеспечению безопасности и поднятому оборудованию.

Напомним, 13 сентября под ударами РФ оказалась АЗС возле КПП "Ягодин – Дорогуск", также был поражён локомотив украинского поезда, стоявшего в 2 км от границы. Незадолго до ударов по тому же маршруту границу пересекал поезд с иностранными гостями.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после этих событий созвал экстренное совещание. Он заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьезных атак на польской территории.