В Британии четверо мужчин признали вину в поджоге еврейских машин скорой помощи

В пятницу, 28 августа, в Великобритании четверо обвиняемых в поджоге в Лондоне машин скорой помощи, принадлежащих еврейской общественной службе, признали свою вину.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Поджог машин скорой помощи стал первым из серии инцидентов, направленных против еврейской общины Лондона в начале 2026 года.

Четверо молодых людей – 20-летний Хамза Икбал, 19-летний Рехан Хан, 18-летний Джудекс Атшатши и 18-летний Саиф Али – предстали перед лондонским судом и признали себя виновными в уничтожении или повреждении имущества.

Напомним, инцидент произошел 23 марта в Лондоне. В апреле Великобритания повысила национальный уровень террористической угрозы со "значительного" до "серьезного" в ответ на антисемитское нападение с ножом на севере Лондона.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

В июле стало известно, что Великобритания выделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трех лет на усиление защиты еврейских общин.