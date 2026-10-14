Зеленский об отношениях с США: "Больно, когда Трамп переходит на другую сторону"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, 14 октября, что ему было "больно", когда его американский визави Дональд Трамп "выбирает" другую сторону.

Об этом он сказал в интервью в программе "Piers Morgan Uncensored", цитирует "Европейская правда".

У Зеленского спросили, чувствует ли он себя "преданным" из-за того, что произошло в последнее время, а в частности: из-за "дизельного соглашения" США с РФ и "энергетического перемирия".

"Действительно, да. Откровенно говоря, между нами. Но, я имею в виду, ситуация несколько сложнее, чем просто мои эмоции или чувства. Да, это зависит не от меня. Я имею в виду, что наша страна должна выжить", – ответил украинский президент.

Его также спросили, как он отреагировал на то, что Трамп и глава Кремля достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

"Жаль, что мы теряем, теряем сильного партнера. Это мое мнение", – ответил Зеленский.

На уточняющий вопрос, считает ли он, что Украина "теряет" США, Зеленский ответил: "Да".

"Да. Но не из-за нас. Мы, я имею в виду, не можем быть слабыми. Иначе мы не сможем выжить. Мы не продаем свою страну. Послушайте, друзья, для нас это не бизнес. Это наша жизнь. Это наша страна, наше тело, наш дом, наши дети. И это чрезвычайно важно для нас. Именно поэтому это больно, когда президент Трамп переходит на другую сторону – не нашу", – отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина не против того, чтобы Трамп "оставался посредником".

"Но если ты посередине, то должен оставаться посередине, а не переходить на неправильную сторону. Я считаю, что его советники ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его не в том направлении. Это не та сторона истории, которая является правильной", – добавил украинский президент.

Также он заявил, что решение Илона Маска ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.

Ранее СМИ сообщали, что якобы представители президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией в пятницу во Флориде угрожали прекращением предоставления Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ. Сам Трамп 13 октября опроверг информацию о прекращении предоставления американских разведданных Украине.