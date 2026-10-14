Бернем: Зеленский не уедет из Лондона "с пустыми руками"

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявляет, что хочет "восстановить мосты" между Украиной и США, но воздерживается от критики американского президента Дональда Трампа на фоне визита Владимира Зеленского в Лондон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В Палате общин в начале еженедельной сессии вопросов Бернем воспользовался возможностью, чтобы выразить, как он сам сказал, свою "непоколебимую" поддержку Зеленскому и пообещать более значительную военную и финансовую помощь в будущем. Однако премьер-министр воздержался от критики Трампа.

"Моя задача на этой должности – попытаться восстановить связи, чтобы поддержка вернулась, и поэтому я должен в данный момент быть осторожным, подготавливая почву для примирения сторон. Именно такую роль я намерен играть – это правильная роль для меня – именно сейчас. Я внимательно выслушаю президента Зеленского, но сегодня он не уедет из Великобритании с пустыми руками", – сказал глава британского правительства.

На встрече Зеленского и Бернема, как сообщает издание, премьер-министр Великобритании пообещает ускорить поставки легких многоцелевых ракет, которые помогут сбивать быстрые российские беспилотники с реактивным двигателем.

На Даунинг-стрит будет выстроен военный почетный караул для встречи президента Украины, а затем состоится фотосессия, которая ознаменует начало встречи между двумя лидерами. Оба будут иметь возможность выступить с вступительными заявлениями перед камерами пресс-пула, но без ответов на вопросы.

Напомним, Владимир Зеленский в среду, 14 октября, прибыл в Великобританию. Президент Украины и премьер-министр Великобритании договорились провести двустороннюю встречу в ближайшие дни, чтобы обсудить сохранение санкционного давления на Россию.