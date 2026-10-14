Зеленский: Россия хочет, чтобы Трамп выглядел слабым

Американцы должны встать на сторону Украины в войне, а любые соглашения с Россией – это легкая победа для главы Кремля, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в эфире британского политического шоу Piers Morgan Uncensored, сообщает "Европейская правда".

Зеленский вновь отметил, что украинцы всегда были благодарны за поддержку американского народа. Впрочем, новые соглашения президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, по мнению президента, показывают его слабым в глазах мира.

"Россия хочет, чтобы Трамп выглядел слабым. Их не беспокоят выборы в США. Их беспокоит, что будет с Украиной. Они ненавидят американцев", – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, соглашение между США и Россией о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки стало тактической победой для Путина.

"Путин смеется. Для него это была легкая победа – с соглашением о дизельном топливе. То же самое и со Starlink. Его используют для защиты гражданского населения, но также – и военные. Сейчас Путин смеется: он потерял столько людей на поле боя, но одержал здесь легкую победу", – заявил Зеленский.

Напомним, компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX ввела для украинских военных ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

Ранее СМИ сообщали, что якобы представители президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией в пятницу во Флориде угрожали прекращением предоставления Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ. Сам Трамп 13 октября опроверг прекращение предоставления американских разведывательных данных Украине.