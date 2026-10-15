В Великобритании проверяют резолюцию "зелёных" о сионизме из-за возможной дискриминации

Британская Комиссия по вопросам равенства и прав человека (EHRC) обратилась к Партии зеленых после принятия ею резолюции "сионизм – это расизм" из-за опасений относительно возможной дискриминации евреев.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Комиссия направила партии письмо, чтобы оценить практические последствия резолюции и её потенциальное влияние.

В EHRC сообщили, что получили жалобы о возможных нарушениях Закона о равенстве 2010 года, в частности из-за риска дискриминации евреев по признаку их убеждений.

"Мы получили жалобы о вероятных противоправных действиях в соответствии с Законом о равенстве 2010 года, в частности опасения по поводу того, что после принятия резолюции евреи могут подвергнуться дискриминации из-за своих убеждений", – сказал представитель комиссии.

По его словам, жалобы в настоящее время рассматриваются, и в случае необходимости регулятор примет соответствующие меры. В комиссии также признали, что после принятия резолюции многие евреи могут чувствовать себя уязвимыми.

EHRC подчеркнула, что политические партии обязаны соблюдать законодательство о равенстве и предотвращать дискриминацию по признакам расы, религии или убеждений.

Также регулятор отметил, что партиям следует пересматривать свои политики и практики, чтобы выявлять потенциальные риски дискриминации, притеснений или преследований.

В то же время в комиссии подчеркнули, что соответствие резолюции "зеленых" законодательству, вероятно, будет зависеть от того, как ее будут применять на практике.

Напомним, "Зелёные" приняли резолюцию, в которой сионизм определен как "политическая идеология, призывающая к созданию – а теперь, когда оно уже существует, к сохранению – этнонационалистического еврейского государства на территории исторической Палестины с исключением и/или господством над нееврейским населением".

Для других, в частности для еврейской общины в Великобритании, сионизм означает право еврейского народа на собственную родину.

После этого Министерство иностранных дел Израиля запретило лидеру Партии зеленых Заку Полански въезд в страну.

А премьер-министр Великобритании Энди Бернем исключил партнерство Лейбористской партии с Партией зеленых после принятия резолюции.