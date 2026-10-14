Премьер Британии исключил возможность сотрудничества с "зелёными" из-за резолюции о сионизме

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем исключает возможность сотрудничества Лейбористской партии с Партией зеленых после принятия резолюции по сионизму.

Об этом он заявил во время сессии вопросов к премьер-министру, как сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В среду, 14 октября, Бернем исключил любое партнерство между Лейбористской партией и Партией зеленых после принятия ими спорной резолюции, в которой утверждается, что "сионизм – это расизм".

"Позвольте мне однозначно осудить эту резолюцию. Она неверна. Она антисемитская, и эта часть парламента не будет иметь к ней никакого отношения. Мы не можем поддержать партнерство с партией, которая придерживается позиции, недавно принятой ею", – сказал он.

Напомним, "Зеленые" приняли резолюцию, в которой сионизм определен как "политическая идеология, призывающая к созданию – а теперь, когда оно уже существует, к сохранению – этнонационалистического еврейского государства на территории исторической Палестины с исключением и/или господством над нееврейским населением".

Для других, в частности для еврейской общины в Великобритании, сионизм означает право еврейского народа на собственную родину.

После этого Министерство иностранных дел Израиля запретило лидеру Партии зеленых Заку Полански въезд в страну.